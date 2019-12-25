Журналистку Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца за пост в Telegram

Корреспондент проживает в Барнауле.

Журналистку RusNews Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца по обвинению в распространении фейков о действиях ВС РФ в Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поводом для уголовного дела стал пост Пономаренко в Telegram от 17 марта, в котором она писала об ударе по драмтеатру в Мариуполе. При этом версия официальных властей РФ была иной.

Пономаренко арестовали до 22 июня 2022 года. У нее две несовершеннолетние дочери.

Фото: Telegram / Галина Артеменко