Журналистку Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца за пост в Telegram

Журналистку RusNews Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца по обвинению в распространении фейков о действиях ВС РФ в Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Поводом для уголовного дела стал пост Пономаренко в Telegram от 17 марта, в котором она писала об ударе по драмтеатру в Мариуполе. При этом версия официальных властей РФ была иной.
Пономаренко арестовали до 22 июня 2022 года. У нее две несовершеннолетние дочери.
Фото: Telegram / Галина Артеменко
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