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Журналистку Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца за пост в Telegram
Сегодня, 13:55
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Журналистку Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца за пост в Telegram

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Корреспондент проживает в Барнауле.

Журналистку RusNews Марию Пономаренко арестовали на 2 месяца по обвинению в распространении фейков о действиях ВС РФ в Украине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поводом для уголовного дела стал пост Пономаренко в Telegram от 17 марта, в котором она писала об ударе по драмтеатру в Мариуполе. При этом версия официальных властей РФ была иной. 

Пономаренко арестовали до 22 июня 2022 года. У нее две несовершеннолетние дочери. 

Фото: Telegram / Галина Артеменко

Теги: арест, журналист, мария пономаренко, фейки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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