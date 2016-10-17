Журналист-урбанист Дмитрий Синочкин скончался в Петербурге на 69-ом году жизни

Последний материал, подписанный его именем, вышел утром публикации 27 октября.

Утром 27 октября в возрасте 69-ти лет ушел из жизни известный петербургский журналист Дмитрий Синочкин, долгое время страдающий от онкозаболевания. О кончине Дмитрия рассказала Мария Пискун, директор по маркетингу журнала "Пригород", где он занимал должность главного редактора.

Дмитрий Синочкин сделал значительный вклад в развитие петербургской журналистики начиная с конца 1980-х — начала 1990-х годов. Его профессиональная карьера стартовала в газете "Ижорец", после чего он сотрудничал с "Коммерсантъ-СПб" и "Деловой Петербург".

Даже будучи тяжело больным, Дмитрий продолжал заниматься любимым делом — на момент смерти он оставался шеф-редактором издания "Недвижимость и Строительство Петербурга". Последний материал, подписанный его именем, вышел утром публикации 27 октября.

Журналист открыто писал в соцсетях о своем диагнозе — неоперабельном раке горла.

