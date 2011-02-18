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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали японского журавля

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Эта птица является священной в Японии.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 10 октября показали японского журавля. 

Отмечается, что эта птица является священной в Японии и символизирует верность, любовь и долголетие. 

Там верят, что если человек сложит тысячу бумажных журавликов, у него будет очень крепкое здоровье. Наверное, именно поэтому японцы регулярно используют образ этих пернатых в своих произведениях искусства. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее медведица из учреждения получила новую игрушку. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: журавль, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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