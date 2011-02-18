В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали японского журавля

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 10 октября показали японского журавля.
Отмечается, что эта птица является священной в Японии и символизирует верность, любовь и долголетие.
Там верят, что если человек сложит тысячу бумажных журавликов, у него будет очень крепкое здоровье. Наверное, именно поэтому японцы регулярно используют образ этих пернатых в своих произведениях искусства.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее медведица из учреждения получила новую игрушку.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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