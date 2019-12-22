ЖК "Шуваловский Park" около станции "Озерки" достроили

Сроки завершения строительства были нарушены более чем на 6 месяцев.

На улице Прокофьева завершилось строительство "проблемного" объекта — ЖК "Шуваловский Park". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

ЖК располагается по адресу дом №7, корпус 2, литера А. Его планировали достроить еще в 2017 году. Объект попал в реестр "долгостроев" в начале 2022 года.

Застройщиком выступил ООО "УК Финанс". В доме 236 квартир со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом.

Ранее глава Комитета по строительству сказал о том, что к 2024 году в Петербурге не останется обманутых дольщиков.

Фото: комитет по строительству