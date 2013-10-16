Территорию завода "Пигмент" на Октябрьской набережной застроят жильем

Setl Group займет площадь 5,4 га на Октябрьской набережной, 12.

Территорию камнеобрабатывающего завода "Пигмент" в Невском районе Петербурга компания Setl Group намерена застроить жилыми домами. Об этом 13 июня пишет "Ъ-СПб".

Setl Group займет площадь 5,4 га на Октябрьской набережной, 12. Планируется построить 45 тыс. "квадратов" жилья. На это потребуется 6-7 млрд рублей, подсчитали эксперты. Средняя цена квартир в этом районе – 273 тыс. рублей за "квадрат", заявила аналитик-консультант NF Group Ксения Федорова.

Промышленная площадка находится на балансе ООО "Комбинат облицовочных и строительных материалов". Им владеет ЗПИФ "Возрождение Финанс".

Ранее мы рассказывали о том, что город-спутник Южный начнут застраивать жильем осенью 2024 года. По оценкам экспертов, объем инвестиций составит около 38 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)