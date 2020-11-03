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Живущие в Вене петербуржцы рассказали о ночи террора
Сегодня, 12:01
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nastya960

Живущие в Вене петербуржцы рассказали о ночи террора

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Одна из девушек живет в центре, где и произошел террористический акт.

Петербуржцы, живущие на данный момент в Вене, рассказали 78.ru о событиях в городе минувшей ночью.

Мария Ким проживает в центре Вены, где и произошло террористическое нападение. Сама она в этот момент была дома и слышала выстрелы, но подумала, что это фейерверк в честь государственного праздника. По словам девушки, не смотря на то, что официального запрета покидать дом нет, люди все равно боятся выходить на улицу. Школы и детские сады в городе не работают.

Власти, мне кажется, в смятении. Говорят общими фразами, но толком ничего не говорят.

Мария Ким

Петербурженка Настасья Мазур живет в другом районе Вены, но этой ночью она не спала из-за сирен полиции и шума вертолетов. Также девушка ждала своего молодого человека, который был вынужден поменять маршрут из-за закрытого метро.

Мне написала подруга из Петербурга, рассказала, что у парня знакомой застрелили коллегу. Сейчас по поновостям передают, что уже 18 пострадавших.

Настасья Мазур

Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех.

Фото: Piter.tv

Теги: вена, теракт
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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