Живущие в Вене петербуржцы рассказали о ночи террора

Одна из девушек живет в центре, где и произошел террористический акт.

Петербуржцы, живущие на данный момент в Вене, рассказали 78.ru о событиях в городе минувшей ночью.

Мария Ким проживает в центре Вены, где и произошло террористическое нападение. Сама она в этот момент была дома и слышала выстрелы, но подумала, что это фейерверк в честь государственного праздника. По словам девушки, не смотря на то, что официального запрета покидать дом нет, люди все равно боятся выходить на улицу. Школы и детские сады в городе не работают.

Власти, мне кажется, в смятении. Говорят общими фразами, но толком ничего не говорят. Мария Ким

Петербурженка Настасья Мазур живет в другом районе Вены, но этой ночью она не спала из-за сирен полиции и шума вертолетов. Также девушка ждала своего молодого человека, который был вынужден поменять маршрут из-за закрытого метро.

Мне написала подруга из Петербурга, рассказала, что у парня знакомой застрелили коллегу. Сейчас по поновостям передают, что уже 18 пострадавших. Настасья Мазур

Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех.

Фото: Piter.tv