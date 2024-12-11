Жителя благовещенска оштрафуют за слишком громкое мяуканье кота

Он оставил питомца на неделю одного в квартире.

Управление ветеринарии Амурской области сообщило о том, что житель Благовещенска понесет административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.

Мужчина оставил своего кота одного в квартире и уехал на неделю. Питомец не нуждался: хозяин оставил ему недельный запас корма, воды, а также подготовил несколько лотков. Позже ветеринары подтвердили, что питомец хорошо себя чувствует.

Однако на протяжении всего отсутствия благовещенца дома кот изнурял соседей слишком громким мяуканьем. Они сообщили в полицию, после чего правоохранители нашли родственников хозяина и с их помощью вскрыли квартиру.

Жестокого обращения с котом зафиксировано не было. Несмотря на это, местного жителя все равно привлекут к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

Хотя жестокого обращения не было, владелец нарушил права соседей. Закон требует ответственного отношения к питомцам, включая заботу о них во время отъезда. Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии

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