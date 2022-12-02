Жительницу Кудрово обманули на 3 млн рублей

Утром 7 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции вместе с коллегами из регионального управления задержали подозреваемого курьера, причастного к этому преступлению.

23 октября в 12:00 в полицию обратилась 69-летняя жительница Кудрово с Областной улицы, которая рассказала, что ей поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка. Он уверял, что происходит попытка взлома ее личного кабинета и предложил принять меры для защиты денежных средств на счетах.

Женщина согласилась следовать инструкциям звонившего, сняла деньги и перевела их на предложенные счета, а остаток передала курьеру. Таким образом, она потеряла 3 миллиона рублей, попавшись на уловку мошенников.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, утром 7 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции вместе с коллегами из регионального управления задержали подозреваемого курьера, причастного к этому преступлению. Им оказался 19-летний молодой человек из Новосибирской области, проживающий в Мурино.

Задержанный помещен под стражу согласно статье 91 УПК РФ.