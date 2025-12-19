Жительницы Ленобласти использовали поддельные документы при проезде на железнодорожном транспорте

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей").

Сотрудники транспортной полиции выявили двух жительниц Ленинградской области, нарушавших правила пользования железнодорожным транспортом в рамках проводимых профилактических мероприятий.

Во время проверки выяснилось, что одна из женщин, 31-летняя жительница 47-ого региона, предъявила контролёру фальшивый студенческий билет, позволяющий ей воспользоваться правом льготного проезда. Проведённая проверка подтвердила фальсификацию указанного документа. Подобное правонарушение совершила также 46-летняя пассажирка, проживающая в Гатчинском районе Ленинградской области. Она использовала поддельный студенческий билет для приобретения льготы на проезд в электричке.

По итогам расследования Дознанием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении фигуранток возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей"). В качестве меры пресечения в отношении обеих фигуранток избрано обязательство о явке.

Фото: Piter.TV