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Пенсионерка из Всеволожска помогла полицейским задержать курьера мошенников
Сегодня, 12:27
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Пенсионерка из Всеволожска помогла полицейским задержать курьера мошенников

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Возбуждены уголовные дела по ст. 30, 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Полиция Всеволожского района задержала курьера мошенников, который натолкнулся на бдительную пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям накануне обратилась 85-летняя жительница Парковой улицы во Всеволожске с заявлением о том, что ей позвонили мошенники. К дому за деньгами на тот момент приехал курьер. 

Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек из Шушар. Задержанный сообщил, что в конце декабря 2024 года он прибыл в Северную столицу в гости к своему брату из Татарстана, а чтобы домой не возвращаться с пустыми руками, решил подработать курьером. 

В одном из мессенджеров неизвестный предложил парню работу 7 февраля. В обязанности входило забирать деньги у людей и переводить их за границу через криптокошельки. За каждый заказ "работодатель" обещал 1,5% от суммы. Также на карту соискателя кураторы отправляли деньги за такси. 

Так, 10 февраля подозреваемый получил заказ приехать к дому 56 по улице Парковой и забрать 375 тыс. рублей у пожилой женщины, однако преступление до конца он не довел. Возбуждены уголовные дела по ст. 30, 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ранее на Piter.TV: петербуржцев предупредили о мошеннических схемах накануне 14 февраля. 

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожск, курьер мошенников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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