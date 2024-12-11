Пенсионерка из Всеволожска помогла полицейским задержать курьера мошенников

Возбуждены уголовные дела по ст. 30, 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Полиция Всеволожского района задержала курьера мошенников, который натолкнулся на бдительную пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям накануне обратилась 85-летняя жительница Парковой улицы во Всеволожске с заявлением о том, что ей позвонили мошенники. К дому за деньгами на тот момент приехал курьер.

Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек из Шушар. Задержанный сообщил, что в конце декабря 2024 года он прибыл в Северную столицу в гости к своему брату из Татарстана, а чтобы домой не возвращаться с пустыми руками, решил подработать курьером.

В одном из мессенджеров неизвестный предложил парню работу 7 февраля. В обязанности входило забирать деньги у людей и переводить их за границу через криптокошельки. За каждый заказ "работодатель" обещал 1,5% от суммы. Также на карту соискателя кураторы отправляли деньги за такси.

Так, 10 февраля подозреваемый получил заказ приехать к дому 56 по улице Парковой и забрать 375 тыс. рублей у пожилой женщины, однако преступление до конца он не довел. Возбуждены уголовные дела по ст. 30, 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ранее на Piter.TV: петербуржцев предупредили о мошеннических схемах накануне 14 февраля.

Фото: Piter.TV