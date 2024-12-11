Петербуржцев предупредили о мошеннических схемах накануне 14 февраля

Мошенники могут воспользоваться фейковыми знакомствами, поддельными сайтами доставки цветов и подарков, а также фишингом.

Управление по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти предупреждает о возможных мошеннических схемах накануне Дня святого Валентина. Мошенники могут воспользоваться фейковыми знакомствами, поддельными сайтами доставки цветов и подарков, а также фишингом.

Есть три наиболее распространенные схемы:

Предложение скидок и эксклюзивных букетов: мошенники заманивают покупателей обещаниями выгодных предложений, однако после получения оплаты перестают выходить на связь.

Фишинговые акции и скидки от имени известных брендов: такие акции направлены на кражу персональных данных пользователей.

Доставка цветов "от неизвестного поклонника": лже-сотрудники просят сообщить код из SMS-сообщения, чтобы оформить кредит.

Пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга рекомендует совершать покупки исключительно в проверенных интернет-магазинах, избегать слишком привлекательных скидок, скачивать приложения только из официальных источников и никогда не передавать данные банковских карт и коды из SMS-сообщений третьим лицам.

Ранее мы сообщили о том, что праздновать День святого Валентина собираются 15% петербуржцев.

Фото: unsplash (Brooke Lark)