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Праздновать День святого Валентина собираются 15% петербуржцев
Сегодня, 8:32
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Праздновать День святого Валентина собираются 15% петербуржцев

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Подарит цветы своей избраннице каждый четвертый горожанин.

Порядка 15% петербуржцев будут праздновать День святого Валентина. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса.

Поздравят 14 февраля свою вторую половинку 16% мужчин и 13% женщин. Чаще остальных собираются отмечать праздник респонденты моложе 35 лет (23%). 

Подарит цветы своей избраннице каждый четвертый горожанин. Чаще преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (50%). 

Кроме того, отметить День святого Валентина на работе хотят только в 1% компаний. Планируются "Тайный Валентин" и почта с валентинками. 

Ранее на Piter.TV: психолог объяснила растущий скепсис петербуржцев ко Дню святого Валентина. 

Фото: pxhere 

Теги: день святого валентина, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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