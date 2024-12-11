Праздновать День святого Валентина собираются 15% петербуржцев

Порядка 15% петербуржцев будут праздновать День святого Валентина. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса.
Поздравят 14 февраля свою вторую половинку 16% мужчин и 13% женщин. Чаще остальных собираются отмечать праздник респонденты моложе 35 лет (23%).
Подарит цветы своей избраннице каждый четвертый горожанин. Чаще преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (50%).
Кроме того, отметить День святого Валентина на работе хотят только в 1% компаний. Планируются "Тайный Валентин" и почта с валентинками.
Ранее на Piter.TV: психолог объяснила растущий скепсис петербуржцев ко Дню святого Валентина.
Фото: pxhere
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