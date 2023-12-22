В Ленобласти рецидивистка подозревается в ограблении мамы своего сожителя

Она украла у пожилой женщины 95 тысяч рублей.

Ранее судимая жительница Ленобласти подозревается в ограблении мамы своего сожителя. Об этом рассказали в региональном МВД.

Утром 26 марта в полицию обратилась 80-летняя жительница поселка Сосновый Бор Полянского сельского поселения. Женщина сообщила, что к ней в квартиру на улице Александра Невского ворвалась сожительница сына, избила её и ограбила. Из квартиры пожилой женщины пропали 95 тысяч рублей.

В поселке Зеленый Холм Выборгского района 28 марта сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 47-летнюю женщину. Задержанная ранее была четыре раза судима за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее пожилую петербурженку избили пластиковым тазом на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.tv