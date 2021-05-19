Видео: жители Кудрово чистили ковер на детской площадке

Жительницу Кудрово возмутило, что мужчина и женщина чистили ковры на детской площадке в Кудрово. По словам автора видео, они использовали моющие средства, которые могут быть небезопасны. Ее оппоненты утверждали, что они моют ковры исключительно водой.
Конфликт завязался 1 мая. Женщина решила обратиться в диспетчерскую управляющей компании, чтобы узнать, насколько допустимы подобные действия.
Я обратилась в диспетчерскую, где мне сказали, что чистка ковра на детской площадке недопустима, и никто к ним за разрешением не обращался, но даже этот довод и общение с диспетчером не возымели эффекта.
Тогда жительница Кудрово сказала, что снимет видео и выложит его в Интернет. Пара попыталась помешать съемке, однако кадры все-таки были сделаны.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на площадке для выгула собак.
Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово
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