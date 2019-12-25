В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы на площадке для выгула собак

Раненого доставили в больницу, в хулиган задержан.

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы на площадке для выгула собак в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писал Piter.tv, конфликт произошел вечером 27 апреля у дома 68 по проспекту Луначарского. 32-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры из-за порядка выгула собак выстрелил два раза из травматического пистолета в 36-летнего оппонента.

Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Его обидчика задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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