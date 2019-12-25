Полицейские задержали петербуржца за стрельбу на площадке для выгула собак

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали участника конфликта со стрельбой на площадке для выгула собак на проспекте Луначарского. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 27 апреля поступило сообщение о конфликте со стрельбой на площадке для выгула собак у дома 68 по проспекту Луначарского. Полицейскими установлено, что 32-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры из-за порядка выгула собак выстрелил два раза из травматического пистолета в 36-летнего мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Стрелявший доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный протокол. Также у него изъят травматический пистолет "Фантом". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также за стрельбу в Невском районе разыскивают водителя каршеринга.

Фото: Piter.tv