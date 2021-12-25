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Водителя каршеринга разыскивают после стрельбы в Невском районе

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Местный житель сообщил, что ему и его другу досталось из газового пистолета.

Полиция разыскивает водителя каршеринга, который, по словам очевидца, стрелял из авто в Невском районе. Инцидент произошел 26 апреля около 21 часа.

По информации Piter.tv, выстрелы раздались у дома №54/3 на улице Тельмана. Когда на место прибыла полиция, злоумышленника уже не было. 36-летний петербуржец рассказал о том, что водитель якобы выстрелил в него из газового пистолета. Также задело его приятеля. После этого машина "Рено" скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти полицейские задержали водителя такси, который избил пассажира. 

Видео: ВКонтакте / Говорит Невский район | Санкт-Петербург

Теги: газовый пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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