Водителя каршеринга разыскивают после стрельбы в Невском районе

Местный житель сообщил, что ему и его другу досталось из газового пистолета.

Полиция разыскивает водителя каршеринга, который, по словам очевидца, стрелял из авто в Невском районе. Инцидент произошел 26 апреля около 21 часа.

По информации Piter.tv, выстрелы раздались у дома №54/3 на улице Тельмана. Когда на место прибыла полиция, злоумышленника уже не было. 36-летний петербуржец рассказал о том, что водитель якобы выстрелил в него из газового пистолета. Также задело его приятеля. После этого машина "Рено" скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти полицейские задержали водителя такси, который избил пассажира.

Видео: ВКонтакте / Говорит Невский район | Санкт-Петербург