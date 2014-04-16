Жители Колпино 8 дней пробыли без электричества

Свет отключился из-за подтопления, которое не ликвидировано до сих пор.

В доме №25 по улице Братьев Радченко в городе Колпино больше недели отсутствовал свет. Местным жителям пришлось обходиться без электричества из-за прорыва сантехники на чердаке жилого дома, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, затопило колпинцев еще в начале февраля, 6-го числа. В результате скопления воды затопило электрощиток и 3 квартиры остались без света.

Как сообщают жители дома, до 12 февраля к ним наведывались электрики и сантехники. Однако специалисты не смогли улучшить ситуацию, в связи с чем местным пришлось организовать времянку и подключить холодильник с морозильной камерой.

В настоящий момент в доме №25 поставили тепловую пушку, а в квартирах появился свет. Но вода из поврежденной трубы все еще продолжает течь и заливать электрощиток. Жители квартир обеспокоены происходящим и намерены получить денежную компенсацию за причиненный им ущерб.

Ранее мы писали, что коллегия присяжных вынесла вердикт банде Кулибабы за убийство бывшего подельника.

Фото: Freepik