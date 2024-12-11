В Пушкине 84-летний мужчина отдал мошенникам 20 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители Пушкинского района Петербурга ищут "курьеров", которым пожилой мужчина отдал 19,7 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в полицию накануне обратился 84-летний пенсионер с Детскосельского переулка. По словам потерпевшего, в период с 30 ноября 2024 года по 24 января ему звонили неизвестные и вынудили "под предлогом обеспечения безопасности денежных сбережений" передать "курьерам" накопления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что балетмейстер Мариинского театра лишилась 9 млн рублей из-за мошенников.

Фото: Piter.TV