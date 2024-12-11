Балетмейстер Мариинского театра лишилась 9 миллионов рублей из-за мошенников

В Санкт-Петербурге 86-летняя балетмейстер Мариинского театра, народная артистка СССР, стала жертвой мошенников. Женщина передала злоумышленникам 9,1 миллиона рублей, сообщили в правоохранительных органах.
По словам пострадавшей, осенью 2023 года ей позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он убедил её снять крупную сумму со счетов для "обеспечения безопасности" и передать деньги курьеру. Встреча с курьером состоялась у памятника Римскому-Корсакову, где женщина отдала наличные.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленников.
Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 13,2 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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