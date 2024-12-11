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Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 13,2 млн рублей
Сегодня, 9:08
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Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 13,2 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские Фрунзенского района ищут "курьеров", которым пенсионерка передала более 13,2 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям вечером 4 февраля обратилась 88-летняя жительница дома 23к2 по улице Будапештской с информацией о том, что в период с 20 по 31 января ей звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных ведомств. Они убедили под предлогом непривлечения к уголовной ответственности и "декларирования" денежных средств передать курьеру накопления для внесения их на "безопасный счет". 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее на Piter.TV: парламент Петербурга разработает комплексную программу борьбы с телефонными мошенниками. 

Фото: Piter.TV

Теги: будапештская улица, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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