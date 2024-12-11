Парламент Петербурга разработает комплексную программу борьбы с телефонными мошенниками

Депутаты обсудили ужесточение наказания по 159-й статье УК РФ.

В Законодательном Собрании Северной столицы прошло совещание по вопросу комплексных мер по профилактике и борьбе с телефонным мошенничеством. В ходе обсуждения был намечен план действий по созданию комплексной программы противодействия преступникам, – рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

По всей стране продолжают орудовать телефонные мошенники. Представляются сотрудниками мобильных операторов и банков, прикидываются знакомыми вам людьми, воруют аккаунты в соцсетях, рассылают замаскированные вирусы. И я, и депутаты регулярно сталкиваемся с такими инцидентами. То срочной помощи просят якобы родственники, коллеги, приятели. То фейковый аккаунт от "вашего имени" раздает экстренные поручения, вымогает средства, информацию. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В ходе рабочего совещания с представителями регионального ГУВД, следственных органов и сотрудниками Центрального банка депутаты парламента Северной столицы поставили вопрос о недостаточной строгости наказания по 159 УК РФ (Мошенничество). Помимо этого в ЗакСе обозначили проблему малой осведомленности жителей города о мошеннических методах.

По мысли участников заседания, необходимо наладить профилактическую работу в этой области с помощью местных и федеральных СМИ, а также разместить полезную информацию в поликлиниках, аптеках и общественном транспорте.

Мы, как депутаты, должны встать в авангарде этой борьбы, должны сделать всё возможное, чтобы это зло искоренить абсолютно. Прежде всего, это профилактика. Люди должны знать, что делать, когда звонят якобы из банка или сообщают о необходимости "помочь" близкому человеку, попавшему в беду, внеся на определённый счёт определённую сумму. Надо включить в сознание людей, что собственная безопасность и сохранность средств зависят прежде всего от самих граждан Павел Крупник, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В частности, заседающие обсудили разработку отдельной статьи уголовного кодекса, посвященной исключительно телефонному мошенничеству, и усиление контроля оборота сим-карт.

Ранее мы сообщали, что в голосовании за территории для благоустройства приняли участие 55 тысяч жителей Ленобласти.

Фото: Piter.TV