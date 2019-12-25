Житель Петроградки ограбил магазин для взрослых

Парень забрал 13 тысяч рублей и банковскую карту кассира.

В субботу вечером, 26 июня, мужчина в черной одежде и в маске обокрал сотрудницу сети "Розовый кролик" и вынес из кассы 13 тысяч рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодой человек уверенно зашел в магазин эротических товаров на Каменноостровском проспекте около 21:00. Угрожая ножом кассиру, парень ограбил торговую точку и оперативно скрылся.

Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего безработного уроженца города Биробиджан. Как оказалось, подозреваемый уже был судим за аналогичное противоправное действие 3,5 года назад - тогда он тоже ограбил секс-шоп. Правоохранители уточнили, что молодой человек наблюдается в психиатрическом диспансере.

Ранее на Piter.tv сообщили, что по Новоприозерскому шоссе промчались велосипедисты с резиновыми женщинами.

Фото: Piter.tv