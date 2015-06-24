По Новоприозерскому шоссе промчались велосипедисты с резиновыми женщинами

Компания спортсменов прокатила кукол без одежды по Ленобласти. Водители притормозили.

На Новоприозерском шоссе поток машин замедлился из-за проезжающих рядом велосипедистов. Спортсмены везли голых резиновых женщин на своих спинах. Об этом сообщили свитедели в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Девушкам" показывали красоты Ленобласти. Среди кукол был и резиновый парень.

Ранее на Piter.tv сообщили, что кассир отказалась продавать продукты парню с макияжем. Женщина нахамила молодому человеку и не пробила сок. Позже перед покупателем извинилась администрация магазина.

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