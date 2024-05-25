Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве знакомого обухом топора

Тело он сжег.

Полиция в Ленобласти задержала подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 12 августа обратилась 41-летняя жительница Тосненского района о пропаже ее 47-летнего брата, приехавшего из Новгородской области и остановившегося в одном из домов СНТ "Кюльвия-2". По словам женщины, родственник перестал выходить на связь 18 июля.

По указанному адресу полицейскими были обнаружены следы пятен вещества бурого цвета на стенах и мебели, а также обнаружены кострище с зольными останками и обугленными фрагментами костей, схожих с человеческими. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В вагончике на строительной площадке в поместье озера Сиркоярви поселка Куйвозовское Всеволожского района 13 по подозрению в совершении убийства был задержан 24-летний местный житель, работающий охранником на стройплощадке. Установлено, что во время конфликта при распитии спиртных напитков задержанный нанес знакомому один удар обухом топора в область головы, после чего сжег его тело, а останки вывез в лес. Подозреваемый ранее уже был судим за кражи.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство пожилого мужчины на Школьной улице.

Фото: unsplash (Dan Edwards)