Житель Всеволожска подозревается в распространении детской порнографии

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних").

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержали 48-летнего жителя Всеволожска. В ходе расследования выяснилось, что в 2024 году подозреваемый отправил сообщение в чат одного из мессенджеров, содержащее порнографические материалы с изображением несовершеннолетних.

По результатам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних").

В процессе обыска, проведённого по месту жительства подозреваемого, полицейские нашли и изъяли мобильный телефон, содержащий данные, важные для дела. Задержание проведено на основании статьи 91 УПК РФ.

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что опубликовано видео задержания петербуржца, который распространял детское порно.

Фото: Piter.TV; ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти