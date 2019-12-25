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В Санкт-Петербурге задержан мужчина по обвинению в изготовлении порнографии со своей приемной дочерью
Сегодня, 12:33
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Санкт-Петербурге задержан мужчина по обвинению в изготовлении порнографии со своей приемной дочерью

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Житель Московского района Санкт-Петербурга был задержан подозреваемым в изготовлении порнографического контента со своей приемной дочерью.

Следователи обнаружили, что 36-летний мужчина подозревается в тайной съемке своей падчерицы на видео, установив смартфон в ванной комнате. Об этом пишет Фонтанка.

По данным следствия, жертвой стал 15-летний школьница, ученица 8 класса. Она попала на видео, которое ее отчим снимал с мая текущего года. Подозреваемого обвиняют в использовании несовершеннолетней девочки в изготовлении порнографии, а также нарушении неприкосновенности частной жизни.

Региональный отдел Следственного управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело и ведет его расследование. Обвиняемого был задержан, и его поместили под стражу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что петербурженка отмстила насильнику, ударив его ножом и придушив кабелем

Фото: pxhere

Теги: криминал, разврат, спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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