В Санкт-Петербурге задержан мужчина по обвинению в изготовлении порнографии со своей приемной дочерью

Следователи обнаружили, что 36-летний мужчина подозревается в тайной съемке своей падчерицы на видео, установив смартфон в ванной комнате. Об этом пишет Фонтанка.
По данным следствия, жертвой стал 15-летний школьница, ученица 8 класса. Она попала на видео, которое ее отчим снимал с мая текущего года. Подозреваемого обвиняют в использовании несовершеннолетней девочки в изготовлении порнографии, а также нарушении неприкосновенности частной жизни.
Региональный отдел Следственного управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело и ведет его расследование. Обвиняемого был задержан, и его поместили под стражу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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