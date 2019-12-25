В Петербурге согласовали проект жилого дома на Сампсониевском, 30

Новое здание соединят арочным проходом с корпусом бывшего завода Нобеля.

Согласован внешний вид будущего жилого комплекса, который построят по Большому Сампсониевскому проспекту, 30, корпус 2, литера А. Проект разработан компанией "Архитектурное бюро А2" в сотрудничестве с мастерской архитектора Столярчука по поручению застройщика "СЗ "Проект"".

Концепцию поддержали на заседании Градостроительного совета при правительстве города. Дом спроектирован в стилистике кирпичной застройки, чтобы органично вписаться в архитектурное окружение. Он будет связан арочной конструкцией с историческим зданием бывшего литейного корпуса завода Людвига Нобеля. Такой подход позволит сохранить цельную градостроительную линию вдоль улицы Фокина, уточнили в комитете по градостроительству и архитектуре.

На первых уровнях здания предусмотрены площади, рассчитанные под сдачу в аренду для бизнеса. В оформлении фасадов планируется использование терракотовых панелей, природного камня и декоративного кирпича. Благоустройство двора включает установку игровых комплексов для детей, спортивных сооружений и зон отдыха. Также проектом предусмотрены как подземные, так и открытые парковочные места, а рядом оборудуют велостоянки.

Тем временем в Зеленогорске появится новая спортивно-оздоровительная база.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре