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В Зеленогорске появится новая спортивно-оздоровительная база
Сегодня, 13:26
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В Зеленогорске появится новая спортивно-оздоровительная база

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В новом центре создадут условия для занятий дзюдо, фехтованием, настольным теннисом и общей физической подготовкой.

На Приморском шоссе в Зеленогорске планируется строительство современной спортивно-оздоровительной базы. Архитектурный облик комплекса уже утверждён городским комитетом по архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

В новом центре создадут условия для занятий дзюдо, фехтованием, настольным теннисом и общей физической подготовкой. Помимо спортивных залов предусмотрены жилые корпуса, а также административные и бытовые помещения. На территории оборудуют зоны для отдыха и уличные спортплощадки.

Разработчики уделили большое внимание сохранению природной среды — планировка выполнена в пейзажном стиле, чтобы минимально вмешиваться в существующий ландшафт. Лесной массив останется почти нетронутым. Расположенная на участке историческая "Финская усадьба Заеца" будет восстановлена и использована в составе комплекса.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: зеленогорск, оздоровительная база
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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