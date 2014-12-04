В Зеленогорске появится новая спортивно-оздоровительная база

В новом центре создадут условия для занятий дзюдо, фехтованием, настольным теннисом и общей физической подготовкой.

На Приморском шоссе в Зеленогорске планируется строительство современной спортивно-оздоровительной базы. Архитектурный облик комплекса уже утверждён городским комитетом по архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новом центре создадут условия для занятий дзюдо, фехтованием, настольным теннисом и общей физической подготовкой. Помимо спортивных залов предусмотрены жилые корпуса, а также административные и бытовые помещения. На территории оборудуют зоны для отдыха и уличные спортплощадки.

Разработчики уделили большое внимание сохранению природной среды — планировка выполнена в пейзажном стиле, чтобы минимально вмешиваться в существующий ландшафт. Лесной массив останется почти нетронутым. Расположенная на участке историческая "Финская усадьба Заеца" будет восстановлена и использована в составе комплекса.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре