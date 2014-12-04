В Колпино построят центр паллиативной медицины

Фасады здания оформят в современном стиле.

На улице Георгия Водопьянова в Колпино появится новый центр паллиативной медицинской помощи. Строительство объекта запланировано на незастроенном участке рядом с районом "Красный Кирпичник". Архитектурный облик здания уже согласован городским комитетом по архитектуре.

Как рассказал портал "Строительный Петербург" проект разработан для хосписа №2 по заказу городского фонда капитального строительства. Медицинский центр станет важной частью городской инфраструктуры: здесь будут оказывать паллиативную помощь как в условиях стационара, так и амбулаторно.

Фасады здания оформят в современном стиле — с использованием светлой кирпичной кладки и тёмных панелей на цокольной части. Центр станет частью комплексного обновления городской среды в рамках программы развития застроенных территорий.

На Северном проспекте Петербурга построят современную поликлинику на 1000 посещений.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре