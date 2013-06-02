На Обводном канале построят дом с поликлиникой и магазинами

Проект также предусматривает благоустройство территории.

Вдоль Обводного канала скоро появится новый жилой дом с современной инфраструктурой. По адресу набережная Обводного канала, 118а, лит. С начнётся строительство комплекса, в который войдут квартиры, поликлиника, торговые помещения и подземный гараж. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект также предусматривает благоустройство территории — с озеленением, спортивными и детскими площадками, парковками и зонами отдыха. Внешний облик здания будет выполнен в сочетании кирпичной отделки и светлой штукатурки. Входные зоны выделят витражами и акцентной отделкой.

Реализацией проекта занимается девелопер ООО "СПЗ „Ставни Обводный"".

В Петроградском районе построят общежитие для воспитанниц Центра художественной гимнастики "Жемчужина". Оно будет расположено на Ремесленной улице, дом 8, литера А. Новый корпус станет восьмиэтажным и разместит не только жилые помещения, но и инфраструктуру для отдыха и занятий.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре