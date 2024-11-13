В Петербурге появится новое общежитие для юных гимнасток

Строительство ведется в рамках Адресной инвестиционной программы.

В Петроградском районе построят общежитие для воспитанниц Центра художественной гимнастики "Жемчужина". Оно будет расположено на Ремесленной улице, дом 8, литера А. Новый корпус станет восьмиэтажным и разместит не только жилые помещения, но и инфраструктуру для отдыха и занятий. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На нижних этажах оборудуют медицинский кабинет, бассейн, комнаты для отдыха, конференц- и танцевальные залы, а также медиацентр. Жилые этажи рассчитаны на комфортное проживание спортсменок — в каждой комнате будет отдельный санузел и душевая.

Возле здания планируется создать парковки и оборудовать велостоянки, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Строительство ведется в рамках Адресной инвестиционной программы.

Также в Петроградском районе Петербурга готовится реконструкция здания 1951 года постройки на Мичуринской улице.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре