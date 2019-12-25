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Перерасчет за капремонт произведут в июне
Сегодня, 14:33
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Перерасчет за капремонт произведут в июне

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Специалисты Жилищного комитета обрабатывают поступившие жалобы петербуржцев.

Глава Жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев признал, что в новой форме квитанции "Петроэлектросбыта", в которую включили взнос за капитальный ремонт, были найдены ошибки. Сейчас ведомство работает с обращениями граждан, сообщили "Невские Новости". 

На данный момент "Петроэлектросбыт" проверяет и исправляет все заявления об ошибках. В Комитете на "горячей линии" отвечают на вопросы более 60 человек. 

Сбои произошли при переходе к новому подрядчику. Это привело к тому, что в квитанции у некоторых горожан появилась некорректная суммы. Перерасчеты произведут в июне.

Как и сообщалось ранее, горожанам не придется платить за май пени за несвоевременную оплату капитального ремонта. 

Фото: Piter.TV

Теги: жилищный комитет, капремонт, квитанция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 15:49

Добрый день! Писали,что не будут брать оплату за услуги при оплате за кап. ремонт в общей квитанции вместе с Петроэлектросбытом. А в мае услуги были выставлены. Чему верить?

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