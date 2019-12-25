Перерасчет за капремонт произведут в июне

Глава Жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев признал, что в новой форме квитанции "Петроэлектросбыта", в которую включили взнос за капитальный ремонт, были найдены ошибки. Сейчас ведомство работает с обращениями граждан, сообщили "Невские Новости".
На данный момент "Петроэлектросбыт" проверяет и исправляет все заявления об ошибках. В Комитете на "горячей линии" отвечают на вопросы более 60 человек.
Сбои произошли при переходе к новому подрядчику. Это привело к тому, что в квитанции у некоторых горожан появилась некорректная суммы. Перерасчеты произведут в июне.
Как и сообщалось ранее, горожанам не придется платить за май пени за несвоевременную оплату капитального ремонта.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Добрый день! Писали,что не будут брать оплату за услуги при оплате за кап. ремонт в общей квитанции вместе с Петроэлектросбытом. А в мае услуги были выставлены. Чему верить?