Депутаты предложили компенсировать одиноким пенсионерам плату за капремонт в Петербурге

Плата за капремонт зависит прежде всего от метража квартиры.

Депутаты советуют Жилищному комитету рассмотреть вопрос о 100% компенсации оплаты капремонта одиноким гражданам старше 70 лет. Члены постоянной комисcии по городскому хозяйству градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа хотят внести соответствующую поправку в законодательство.

Напомним, сумма за капремонт рассчитывается исходя из метража квартиры, типа многоквартирного дома и отсутствия или наличия лифта. Каждый год власти устанавливают минимальный платеж за квадратный метр площади.

В прошлом году Фонд капитального ремонта выделил на капремонт более 13 458,7 млн рублей. Еще 343,1 млн рублей было получено от государства.

С мая 2021-го года плата за капремонт отражается в квитанциях "Петроэлектросбыта".

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio