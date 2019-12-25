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Депутаты предложили компенсировать одиноким пенсионерам плату за капремонт в Петербурге
Сегодня, 9:37
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Депутаты предложили компенсировать одиноким пенсионерам плату за капремонт в Петербурге

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Плата за капремонт зависит прежде всего от метража квартиры.

Депутаты советуют Жилищному комитету рассмотреть вопрос о 100% компенсации оплаты капремонта одиноким гражданам старше 70 лет. Члены постоянной комисcии по городскому хозяйству градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа хотят внести соответствующую поправку в законодательство.

Напомним, сумма за капремонт рассчитывается исходя из метража квартиры, типа многоквартирного дома и отсутствия или наличия лифта. Каждый год власти устанавливают минимальный платеж за квадратный метр площади. 

В прошлом году Фонд капитального ремонта выделил на капремонт более 13 458,7 млн рублей. Еще 343,1 млн рублей было получено от государства. 

С мая 2021-го года плата за капремонт отражается в квитанциях "Петроэлектросбыта".

Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Теги: капитальный ремонт, компенсация, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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