В июне этого года петербуржцев ждут изменения в квитанциях "Петроэлектросбыта"

В компании заявили, что петербуржцы будут теперь получать квитанции не на конкретный месяц, а на дату.

В июне этого года компания "Петроэлектросбыт" внесёт изменения в квитанциях. Об этом в четверг, 27 мая, сообщают "Невские новости".

В пресс-службе компании заявили, что петербуржцы будут теперь получать квитанции не на конкретный месяц, а на дату. Например, не "счёт за июль 2021", а "счет на "01.07.21".

Кроме того, в строке "баланс на начало период" с июня этого года будет указываться сумма предыдущего периода вместе с возможными задолженностями. Однако в графе "к оплате" суммироваться долг с текущим взносом не будет. Если петербуржцы захотят оплатить долги по ФКР, то им нужно будет прибавить сумму долга к общей итоговой сумме.

Ранее мы писали, что перерасчет за капремонт произведут в июне.

Фото: Piter.tv