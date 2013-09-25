Жилищные условия в 2021 году улучшат 5000 семей

Смольный значительно увеличил финансирование жилищных программ в 2021 году. Изначально денег планировалось выделить меньше.

После корректировки бюджета на 2021 год свои жилищные условия смогут улучшить 5 тыс. семей. Жилищный комитет дополнительно получил более 8 млрд рублей на помощь городским очередникам, сообщила 24 ноября пресс-служба ведомства.

Деньги выделили на предоставление социальных выплат и целевых жилищных программ. Общее финансирование за год составило 14,9 млрд рублей. 3 млрд направили на социальные выплаты, которые помогут до конца года 1067 семье. Кроме того, 500 млн рублей пойдут на помощь 103 семьям с детьми-инвалидами. На поддержку 365 многодетных семей город потратит 1,5 млрд рублей, а еще 1 млрд — 412 семьям. 5 млрд рублей выделили на беспроцентные жилищные займы.

Смольный также пообещал социальные выплаты медицинских работников, которые состоят на жилищном учете. Деньги должны быть перечислены в этом году.

В 2022 финансирование увеличится и составит 17,5 млрд рублей.

Ранее Piter.TV подробно рассказывал про целевую программу "Расселение коммунальных квартир".

Фото: Piter.TV