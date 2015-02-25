В прошлом году 140 тыс. петербургских семей улучшили свои жилищные условия

Власти города оказывали помощь населению в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга".

Во вторник, 15 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с членами городского правительства. В рамках него они рассмотрели отчет о выполнении в 2020 году госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Стало известно, что в прошлом году порядка 140 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Беглов заявил, что на рост повлияли льготные ипотеки и высокие темпы ввода нового жилья. Известно, что власти Петербурга выделили на программу 45,1 млрд рублей, а план был выполнен на 95%.

Так, городскую финансовую поддержку получили 1019203 человека (18,9% всего населения) при оплате квартир, комнат и коммунальных услуг. Еще более 74 тыс. семей из числа льготных категорий получили субсидии. Кроме того, город оказал содействие в улучшении жилищных условий 6045 семьям.

В 2020 году был выполнен капитальный ремонт в 1271 многоквартирном доме. План на 2021 год – провести капремонт в 1502 домах, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в 2020 году более 2,6 миллиона петербуржцев получили меры социальной поддержки.

Фото: gov.spb.ru