В 2020 году более 2,6 миллиона петербуржцев получили меры социальной поддержки

В текущем году на эти цели власти планируют потратить 94,5 млрд рублей.

В 2020 власти Петербурга выделили на реализацию госпрограммы "Социальная поддержка граждан" 93,7 млрд рублей, меры поддержки получили свыше 2,6 млн горожан. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора, в сложном из-за пандемии 2020 году пришлось пересматривать бюджет и вводить временные ограничения, однако все социальные обязательства были выполнены. Известно, что соцуслуги получили семьи с детьми, пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, бездомные и медики, пострадавшие от коронавируса – всего более 80 категорий жителей. Помощь горожанам оказывали 84 государственных учреждения, 11 коммерческих и 26 социально ориентированных НКО. Кроме того, 30 таких НКО получили свыше 1,6 млрд рублей на компенсацию расходов на оказание соцуслуг, еще 83 млн рублей бюджетных субсидий выделили на реализацию других проектов.

Отмечается, что с 1 января прошлого года выплаты социального характера были проиндексированы на 3,97%, всего за год на соцподдержку потратили на 8,5 млрд рублей больше, чем в 2019 году. В текущем году на те же цели планируется потратить 94,5 млрд рублей.

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Фото: пресс-служба Смольного