Жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг районов за май 2019

Прежде всего учитывались обращения граждан по жилищным вопросам.

Государственная жилищная инспекция Петербурга подвела итоги за май 2019 и составила рейтинг лучших районов. При этом учитывались обращения граждан. Об этом сообщила пресс-служба Инспекции 18-го июня.

Всего за май в Инспекцию поступило 3441 обращение от петербуржцев по различным вопросам эксплуатации жилых зданий. Жители сообщали о завышении квартплаты, нарушении правил управления многоквартирными домами, некачественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг и так далее.

По итогам количества обращений, а также количества предписаний и протоколов Инспекция составила рейтинг районов. Меньше всего замечаний оказалось у Кронштадтского района Петербурга. На втором месте - Пушкинский район. Тройку лидеров замыкает Калининский район. Рекордсменом по жалобам оказался Центральный район.

В апреле рейтинг возглавляли Фрунзенский, Приморский и Калининский районы.

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Фото: vk.com/frunz78