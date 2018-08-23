В Соляном переулке этим летом не будет Аллеи парящих зонтиков

Полюбившаяся жителям и гостям Петербурга инсталляция "Аллея парящих зонтиков", которая с 2015 года каждое лето появлялась в Соляном переулке, в 2019 году работать не будет. Об этом сообщила генеральный директор проекта Александра Калачева.
В предыдущие года в Соляном переулке проходили различные общественные мероприятия, концерты и встречи. Организаторы в этом году взяли паузу из-за финансовой стороны вопроса. Как отметила Калачева, от властей нет никакой поддержки и организаторам нужно подумать о дальнейших возможных путях развития.
Еще в прошлом году организаторам не хватало денег на Аллею парящих зонтиков: был объявлен краудфандинг.
Фото: Аллея парящих зонтиков – 2018
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