В Соляном переулке этим летом не будет Аллеи парящих зонтиков

Организаторы проекта взяли паузу из-за финансовых проблем.

Полюбившаяся жителям и гостям Петербурга инсталляция "Аллея парящих зонтиков", которая с 2015 года каждое лето появлялась в Соляном переулке, в 2019 году работать не будет. Об этом сообщила генеральный директор проекта Александра Калачева.

В предыдущие года в Соляном переулке проходили различные общественные мероприятия, концерты и встречи. Организаторы в этом году взяли паузу из-за финансовой стороны вопроса. Как отметила Калачева, от властей нет никакой поддержки и организаторам нужно подумать о дальнейших возможных путях развития.

Еще в прошлом году организаторам не хватало денег на Аллею парящих зонтиков‍: был объявлен краудфандинг.

Фото: Аллея парящих зонтиков – 2018