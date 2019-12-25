Петербуржцы обратили внимание на возможность взять жилье в рассрочку

Стандартные условия подразумевают выплату полной стоимости квартиры в течение периода строительства, обычно сроком до трёх лет или до введения жилого комплекса в эксплуатацию.

Рост ключевой ставки Центробанка и сокращение программ льготной ипотеки привели к изменению планов многих жителей Петербурга, намеревающихся купить жилье. В ответ на изменившиеся условия рынка застройщики предложили покупателям альтернативу — беспроцентную рассрочку напрямую от строительной компании, минуя кредитные организации. Подробнее о таком способе приобрентия жилья рассказал spb.aif.ru.

По данным "Яндекс.Недвижимости", в третьем квартале текущего года количество жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, предлагающих рассрочку, увеличилось с 190 до 235 объектов. Уже в первом квартале 2025 года доля сделок с использованием рассрочки достигла 40% на первичном рынке недвижимости, тогда как ранее этот показатель варьировался в диапазоне 10–20%.

Большинство строительных компаний Северной столицы предоставляют разнообразные схемы рассрочки, делая недвижимость доступной широкому кругу покупателей. Стандартные условия подразумевают выплату полной стоимости квартиры в течение периода строительства, обычно сроком до трёх лет или до введения жилого комплекса в эксплуатацию. Первоначальный взнос варьируется от 10 до 30% стоимости жилья, а дальнейшие платежи равномерно распределены до окончания стройки. Отдельные застройщики предлагают более мягкие условия оплаты — первоначальный взнос в размере 20% с отсрочкой последующих выплат до завершения строительства.

Коммерческий директор одного из крупных застройщиков Санкт-Петербурга Евгений Бескровный отметил, что механизм рассрочки всегда являлся эффективным инструментом стимулирования продаж. По его мнению, оптимальным вариантом является внесение покупателем 50% стоимости жилья в течение полутора лет строительства, а остаток погашать уже после заселения, зачастую через оформление банковского ипотечного кредита.

Хотя застройщики не обладают банковской инфраструктурой для глубокой проверки кредитных историй, большинство из них проводит поверхностную оценку платежеспособности покупателей. Такая мера защищает обе стороны от возможных последствий невыполнения обязательств. Если клиент принципиально отказывается предоставить подтверждение своей платёжеспособности, это повод насторожиться. Хотя на практике такого пока не случалось, отметил Бескровный.

Центральный Банк России ранее выражал опасения, что застройщики, стремясь увеличить объемы продаж, могут допускать чрезмерно либеральное отношение к проверке заемщиков, создавая риски массовых неплатежей и возможного кризиса на рынке недвижимости.

Юрист Юрий Моисеев подчеркнул, что процедура перевода рассрочки в ипотеку технически проста и прозрачна. Между сторонами составляется дополнительное соглашение к договору долевого участия, в котором фиксируется наименование банка-кредитора, размер кредита, проценты и график погашения. Средства, уплаченные клиентом по рассрочке, засчитываются в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Важно учитывать, что специальных совместных программ между застройщиками и банками, гарантирующих обязательное одобрение ипотеки, не существует. Окончательное решение остаётся за самим банком, оценивающим платежеспособность заемщика.

Специалисты настоятельно советуют внимательно изучать пункты договора рассрочки, касающиеся штрафов и пеней за просрочку платежа. Застройщик вправе применять санкции или расторгнуть договор, если покупатель систематически нарушает обязательства. Однако если оплачено более половины стоимости жилья, застройщик лишается права одностороннего расторжения договора.

При возникновении конфликтов рекомендуется стремиться урегулировать разногласия мирным способом или обращаться в судебные инстанции. Вместе с тем судебная практика показывает, что суды чаще принимают сторону застройщиков, поэтому покупателям рекомендуется заранее предусматривать возможные риски и внимательно относиться к деталям договора.

Фото: Piter.TV

