Территорию у ТЦ на проспекте Культуры застроят жильем

Теперь право собственности на эту территорию принадлежит ООО "Бугры 1", акционером которого является ООО "СЗ Семья-7", принадлежащее краснодарскому застройщику "Семья".

Краснодарская группа компаний "Ромекс" привлекла к сотрудничеству застройщиков "Семья" и "Дарстрой" для реализации проекта по строительству на участке площадью 29,1 гектара рядом с торгово-развлекательным центром "Парк хаус" на проспекте Культуры в Петербурге. Ранее этот участок был приобретен компанией "Рамо-М", которая входит в группу "Ромекс", у европейского инвестиционного фонда Atrium European Real Estate. Теперь право собственности на эту территорию принадлежит ООО "Бугры 1", акционером которого является ООО "СЗ Семья-7", принадлежащее краснодарскому застройщику "Семья". Оставшаяся часть акций распределена между "Дарстроем" и ООО "ОРЦ Киров", которым владеет совладелец группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко, пишет "Ъ-СПб".

Руководители компаний отказались комментировать свои планы, но эксперты считают, что сотрудничество поможет уменьшить потребность в заемных средствах и распределить риски.

По мнению управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, на данном участке можно построить около 200 тысяч квадратных метров жилья класса комфорт, а стоимость одного квадратного метра в этой зоне составит примерно 200-250 тысяч рублей.