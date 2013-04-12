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Ставка на аренду квартир выросла на 23% в Петербурге
Сегодня, 10:19
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Ставка на аренду квартир выросла на 23% в Петербурге

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После прекращения действия льготных ипотечных программ и пересмотра условий семейной ипотеки, стало очевидно, что ежемесячные выплаты по семейной ипотеке теперь ниже, чем аренда квартиры.

В течение последних трёх месяцев стоимость аренды жилья в Петербурге увеличилась на 23%. Сейчас средняя цена аренды составляет 59000 рублей в месяц. Такие данные были опубликованы компанией Restate.

Несмотря на это, несмотря на повышение цен на аренду, в целом по стране ситуация изменилась. После прекращения действия льготных ипотечных программ и пересмотра условий семейной ипотеки, стало очевидно, что ежемесячные выплаты по семейной ипотеке теперь ниже, чем аренда квартиры.

За последние два года в Петербурге стоимость квадратного метра в новостройках выросла всего на 4%, что составляет около 9000 рублей. В то же время арендная плата за этот же период значительно увеличилась.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще учиться за счет работодателя.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: аренда жилья в спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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