Ставка на аренду квартир выросла на 23% в Петербурге

После прекращения действия льготных ипотечных программ и пересмотра условий семейной ипотеки, стало очевидно, что ежемесячные выплаты по семейной ипотеке теперь ниже, чем аренда квартиры.

В течение последних трёх месяцев стоимость аренды жилья в Петербурге увеличилась на 23%. Сейчас средняя цена аренды составляет 59000 рублей в месяц. Такие данные были опубликованы компанией Restate.

Несмотря на это, несмотря на повышение цен на аренду, в целом по стране ситуация изменилась. После прекращения действия льготных ипотечных программ и пересмотра условий семейной ипотеки, стало очевидно, что ежемесячные выплаты по семейной ипотеке теперь ниже, чем аренда квартиры.

За последние два года в Петербурге стоимость квадратного метра в новостройках выросла всего на 4%, что составляет около 9000 рублей. В то же время арендная плата за этот же период значительно увеличилась.