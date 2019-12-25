Петербуржцы стали чаще учиться за счет работодателя

Маркетологи и PR-менеджеры часто занимаются самофинансированием своего обучения, тогда как кадровые специалисты и программисты предпочитают бесплатные образовательные программы.

Учебные программы становятся всё более популярными среди жителей Петербурга. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина респондентов (49%) прошли различные курсы повышения квалификации, посещали семинары и тренинги в течение прошлого года.

Стоит отметить, что каждый пятый участник опроса получал образование за счёт компании, 13% обучались бесплатно, а 22% оплачивали обучение самостоятельно. Ещё 4% поделили расходы на обучение с работодателем. Статистические данные показывают, что в Петербурге чаще проходят обучение за свой счёт (22%), в отличие от Москвы, где большинство (20%) предпочитают самостоятельно финансировать своё образование. В других регионах страны, наоборот, преобладает обучение за счёт предприятия (16%).

Интересно, что маркетологи и PR-менеджеры часто занимаются самофинансированием своего обучения, тогда как кадровые специалисты и программисты предпочитают бесплатные образовательные программы. В то же время, главные бухгалтеры, ИТР и продавцы чаще всего получают образование за счет работодателя. Что касается содержания учебных программ, то участники опроса акцентировали внимание на hard skills (технические навыки) - их прокачивали 41% респондентов. Soft skills (социальные навыки) были приоритетом для 17%, а 35% осваивали оба типа навыков.

Онлайн-формат обучения является наиболее предпочтительным для большинства респондентов (51%), очное обучение выбирают 20%, а гибридное сочетание онлайн и офлайн используют 29%. Гибридный формат стал более популярным за последние три года.