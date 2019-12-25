На рынке недвижимости в Петербурге растет доля квартир с готовой отделкой

За первые три месяца 2025 года предложение жилья без отделки сократилось на 2,3% и составило 28,3%.

Более 70% жилых площадей, введённых в эксплуатацию в Петербурге в I квартале 2025 года, составили квартиры с готовой отделкой либо черновой обработкой ("white box"), свидетельствуют данные застройщиков. Такая тенденция сохраняется, несмотря на сложную ситуацию на первичном рынке недвижимости: замедленные продажи, удорожание отделочных материалов и общего снижения активности покупателей, сообщает "Деловой Петербург".

Согласно аналитике группы компаний "Главстрой СПб", за первые три месяца 2025 года предложение жилья без отделки сократилось на 2,3% и составило 28,3%. Наибольшими темпами вырос сегмент недвижимости с предчистой отделкой ("white box"), увеличившись на 4,1% и достигнув доли в 24,9%. Основным предложением остаются объекты с полной чистовой отделкой, доля которых достигла показателя в 46,7%.

Эти цифры подтверждают неизменность интереса потребителей к квартирам, готовым к заселению, отметил руководитель департамента маркетинга и анализа продуктов компании "Главстрой Санкт-Петербург" Дмитрий Ефремов.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства Петербурга составил 107,5% за 4 месяца.

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