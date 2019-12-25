Территорию бывшего производства ТД "Талосто" в Московском районе застроят жильем

Инвестиции в проект составят порядка 29,7 млрд рублей.

На месте бывшего производства ТД "Талосто" в Московском районе Петербурга построят жилье, рассказали в компании Setl Group Piter.TV 13 декабря.

Застройщик завершил сделку по приобретению участков общей площадью 9,4 гектаров. Территория ограничена Кузнецовской и Благодатной улицами, а также проспектами Юрия Гагарина и Витебским. Инвестиции в проект составят порядка 29,7 млрд рублей.

Девелопер возведет жилье премиум- и высокого комфорт-класса площадью около 156 тыс. "квадратов". Помимо этого, в проекте предусмотрена социальная инфраструктура – школа на 1,1 тыс. учеников и два детских сада на 100 и 260 мест. Появятся коммерческие площади и подземные стоянки.

Ранее на Piter.TV: за год в Петербурге объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 31%.

Фото: пресс-служба компании Setl Group