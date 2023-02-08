За год в Петербурге объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 31%

Северная столица заняла третье место в антирейтинге регионов после Москвы и Московской области.

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге с октября 2023 года по октябрь 2024-го вырос на 31% – с 3,2 млрд до 4,2 млрд рублей. Об этом рассказал депутат городского парламента Андрей Рябоконь 12 декабря, ссылаясь на данные Центробанка РФ.

Северная столица заняла третье место в антирейтинге регионов после Москвы и Московской области. В целом по стране объем просроченной задолженности по ипотеке за год увеличился на 44% – с 61,6 млрд до 88,8 млрд рублей.

Чтобы не оставить значительно возросшее количество должников без крыши над головой, предлагаю установить временный мораторий на обращение взысканий на единственное жилье должника по ипотечным кредитам. Кроме того, сегодня в случае просрочки выплат по ипотеке банк уже не может обратить взыскание на заложенную квартиру в случае, если остаток кредита составляет менее 5%. Считаю необходимым увеличить порог остатка задолженности, когда банк уже не может забрать у должника жилье, до 15% от его стоимости. Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента

Ранее на Piter.TV: в ноябре задолженность по зарплате в Петербурге составила 63,1 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)