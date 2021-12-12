В ноябре задолженность по зарплате в Петербурге составила 63,1 млн рублей

На Северо-Западе России общая сумма просроченных задолженностей увеличилась на 1,4%, достигнув 129,9 миллиона рублей.

Задолженность по зарплате в Петербурге в ноябре составила 63,1 миллиона рублей, что на 1,6% меньше, чем было на начало октября, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь, ссылаясь на данные Росстата.

На Северо-Западе России общая сумма просроченных задолженностей увеличилась на 1,4%, достигнув 129,9 миллиона рублей.

На уровне страны общий долг по зарплате на 1 ноября составил 379,4 миллиона рублей, что на 29,6 миллиона рублей меньше, чем месяц назад. Почти половину общей суммы задолженности составили долги, возникшие в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что налоговые поступления в петербургский бюджет за 2 года выросли на 38,4%.

Фото: Pxhere