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Налоговые поступления в петербургский бюджет за 2 года выросли на 38,4%
Сегодня, 9:58
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Налоговые поступления в петербургский бюджет за 2 года выросли на 38,4%

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А с начала 2024 года поступления составили 952,8 млрд рублей.

Налоговые поступления в петербургский бюджет с 2021 по 2023 годы увеличились на 38,4% – с 733 млрд рублей до 1 трлн рублей. Об этом 29 ноября рассказал депутат парламента города Андрей Рябоконь. 

А с начала 2024 года фактические поступления в консолидированный бюджет Северной столицы составили 952,8 млрд рублей. Данные обсудили в рамках круглого стола, который был организован комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Тема встречи – "Полномочия субъектов РФ в области законодательства о налогах и сборах как инструмент развития экономической самодостаточности". 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершена экспертиза поправок к бюджету на 2025 год. 

Фото: pxhere 

Теги: бюджет петербурга, налоговые поступления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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