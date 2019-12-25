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В Петербурге завершена экспертиза поправок к бюджету на 2025 год
Сегодня, 18:28
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В Петербурге завершена экспертиза поправок к бюджету на 2025 год

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Одобрены все 12 рассмотренных предложений от различных депутатских фракций.

Бюджетная комиссия под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова завершила сегодня рассмотрение поправок к бюджету Северной столицы на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Одобрены были все 12 рассмотренных поправок.

В комиссии одобрили изменения в закон о бюджете города, представленные по инициативе партии "Единая Россия", на увеличение расходов для учреждений здравоохранения, социальных выплат и оснащение игровых площадок. Свыше 450 млн рублей по предложению "ЛДПР" будет выделено в бюджете на капремонт детских и молодежных предприятий, а также ремонт загородных детских оздоровительных баз.

Также были одобрены поправки от фракций "Новые люди", "Справедливая Россия" и КПРФ. Все предложения к законопроекту о бюджете на период с 2025 по 2027 годы были детально проработаны в согласии с мнением профильных комитетов.

Ранее стало известно, что резиденты ОЭЗ Петербурга увеличили налоговые отчисления в бюджет на 72%.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Теги: бюджет на 2025 год, бюджет петербурга, поправки к бюджету
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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